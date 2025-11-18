17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

Fenerbahçe'de Fred'e özel destek!

Kayserispor maçında yükselişe geçen Fred, milli arada Tedesco'nun yakın takibine alınarak Rizespor maçında hem mücadeleci hem de oyun kurucu rolüyle sahada düşünülüyor.

calendar 18 Kasım 2025 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Fred'e özel destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Fred ile ilgili kararını verdi.

Kayseri maçındaki performansı ile eski günlerine dönüşün sinyalini veren Fred, milli arada da Tedesco'nun yakından takip ettiği isimdi.

İtalyan teknik adam, Brezilyalı oyuncuyu Çaykur Rizespor maçında orta sahada hem mücadele için hem de oyun kurucu kimliği ile kullanmak istiyor.

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.