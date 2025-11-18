Fenerbahçe'de Fred'e özel destek!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Fred ile ilgili kararını verdi.
Kayseri maçındaki performansı ile eski günlerine dönüşün sinyalini veren Fred, milli arada da Tedesco'nun yakından takip ettiği isimdi.
İtalyan teknik adam, Brezilyalı oyuncuyu Çaykur Rizespor maçında orta sahada hem mücadele için hem de oyun kurucu kimliği ile kullanmak istiyor.
