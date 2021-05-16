Fenerbahçe'de en uzun şampiyonluk özlemi

Fenerbahçe, 7 sezon üst üste şampiyon olamayarak tarihinde bir ilke imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de en uzun şampiyonluk özlemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2021 02:21
Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, bu sezon da şampiyon olamadı ve tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995'te üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti.

Geçtiğimiz sezon bu kötü rekorunu tekrarlayan Fenerbahçe, bu sezon ise en uzun şampiyonluk özlemine ulaştı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.