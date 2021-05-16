Fenerbahçe'de en uzun şampiyonluk özlemi

Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, bu sezon da şampiyon olamadı ve tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayamadı.



Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995'te üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti.



Geçtiğimiz sezon bu kötü rekorunu tekrarlayan Fenerbahçe, bu sezon ise en uzun şampiyonluk özlemine ulaştı.







