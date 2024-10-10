Fenerbahçe'de Dusan Tadic gerçeği

Fenerbahçe'de, Dusan Tadic sevinci hakim... Jose Mourinho yönetiminde sağ kanatta forma bulan Sırp yıldızın performansı her ne kadar eleştirilse de istatistikler aksini söylüyor.
Rakamlara bakıldığında 35'lik kurt yıldızın performansının sağ kanatta arttığı görülüyor. Sol kanatta oynadığı geçen sezon 16 gol-16 asiste imza atan Tadic ilk 7 haftalık periyotta 1 gol-2 asistlik performans sergilemişti.
Tadic, sağ kanatta oynadığı bu sezon ise ilk yedi maç itibarıyla 4 gol-3 asistlik katkı verdi. Sol kanatta 205.6 dakikada bir skora etki eden başarılı futbolcu, sağda görev aldığında ise 81.4 dakikada bir tabela yaptı.
ALTI SEZONDR DOUBLE-DOUBLE
Dusan Tadic'in istikrarı sadece sezonluk değil. Tecrübeli futbolcu, son altı sezonun her birinde 30 gol üstü skor katkısı verdi. 2018'den bu yana gol ve asist toplamında sürekli çift basamaklara ulaşıp 'double- double' yaptı.
Toplam katkısı da inanılmaz: 121 gol-128 asist...
Rakamlara bakıldığında 35'lik kurt yıldızın performansının sağ kanatta arttığı görülüyor. Sol kanatta oynadığı geçen sezon 16 gol-16 asiste imza atan Tadic ilk 7 haftalık periyotta 1 gol-2 asistlik performans sergilemişti.
Tadic, sağ kanatta oynadığı bu sezon ise ilk yedi maç itibarıyla 4 gol-3 asistlik katkı verdi. Sol kanatta 205.6 dakikada bir skora etki eden başarılı futbolcu, sağda görev aldığında ise 81.4 dakikada bir tabela yaptı.
ALTI SEZONDR DOUBLE-DOUBLE
Dusan Tadic'in istikrarı sadece sezonluk değil. Tecrübeli futbolcu, son altı sezonun her birinde 30 gol üstü skor katkısı verdi. 2018'den bu yana gol ve asist toplamında sürekli çift basamaklara ulaşıp 'double- double' yaptı.
Toplam katkısı da inanılmaz: 121 gol-128 asist...