Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Cengiz Ünder ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için Süper Lig'den Başakşehir devreye girdi.
ESKİ TAKIMI TALİP OLDU
Fenerbahçe'de bileti kesilen Cengiz Ünder takım arayışlarını sürdürürken, Süper Lig'den teklifler gelmeye başladı. Bonservisine 15 milyon euro ödenen ve bu sezon ligde sadece 30 dakika şans bulabilen Cengiz'e Süper Lig'den eski takımı Başakşehir talip oldu. İstanbul ekibi, eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 38 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e sürpriz talip
Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamayan Cengiz Ünder için eski takımı RAMS Başakşehir devreye girdi.
Son güncelleme 13 Ocak 2025 09:10
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Cengiz Ünder ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
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