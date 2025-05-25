Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı: 6 yabancının bileti kesildi!

Şampiyonluk özlemini bu sezon da dindiremeyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi kadroda köklü değişikliklere hazırlanıyor.



Yabancı kontenjanındaki fazlalık nedeniyle harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, 6 yabancı futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Ancak bu isimlerden üçüne henüz resmi bir teklif ulaşmadı.



GERİ DÖNEN KİRALIKLAR KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR



Kiralık sözleşmeleri sona eren ve takıma geri dönen Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Omar Fayed'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtildi. Aynı şekilde, sözleşmeleri devam etse de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve ara transfer döneminde gelen Diego Carlos da teknik heyetin gelecek planlamasında yer almıyor.



MEENAJERLERLE GÖRÜŞME TALEBİ



Kulüp yönetimi, bu altı oyuncunun menajerlerini İstanbul'a çağırarak sportif direktör Mario Branco ile görüşme yapılmasını talep etti. Şu ana dek Lincoln, Zajc ve Becao'ya herhangi bir resmi teklifin ulaşmadığı kaydedilirken, Diego Carlos'a ise Brezilya'dan ilgi olduğu öğrenildi.



4 YILDIZA DAHA VEDA



Öte yandan Fenerbahçe, kadro revizyonu kapsamında sözleşmeleri sona eren Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile de yollarını ayırma kararı aldı.



