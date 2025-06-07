Fenerbahçe'de ayrılığı oyuncu açıkladı

Nigel Hayes-Davis, daha sonra paylaşımını kaldırdı.

Fenerbahçe Beko'da ayrılığı oyuncu duyurdu.Sarı lacivertlilerin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric'in ayrılığını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Hayes-Davis paylaşımında Guduric'in fotoğrafını paylaşarak "Olimpia Milano ona iyi bak" yazdı.39 milyon Euro ile EuroLeague'in en çok para harcayan 3. takımı olan Milano, 30 yaşındaki Sırp yıldıza 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık maaş teklifi yaptığı Avrupa basınına yansıdı.Milano harcadığı büyük paralara karşın sezonu ancak 11. bitirip hayal kırıklığı yaratmıştı.2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 2019/20 sezonundaki Memphis Grizzlies dönemi hariç sarı lacivertli formayı giyen Guduric, bu sezon gelen EuroLeague şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.