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Fenerbahçe'de ayrılığı oyuncu açıkladı

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric'in ayrılığını Nigel Hayes-Davis duyurdu.

calendar 07 Haziran 2025 23:06 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 23:19
Fenerbahçe'de ayrılığı oyuncu açıkladı
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Fenerbahçe Beko'da ayrılığı oyuncu duyurdu.

Sarı lacivertlilerin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric'in ayrılığını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Hayes-Davis paylaşımında Guduric'in fotoğrafını paylaşarak "Olimpia Milano ona iyi bak" yazdı.

Nigel Hayes-Davis, daha sonra paylaşımını kaldırdı.



ILLIK MAAŞ TEKLİFİ: 2.7 MİLYON EURO


39 milyon Euro ile EuroLeague'in en çok para harcayan 3. takımı olan Milano, 30 yaşındaki Sırp yıldıza 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık maaş teklifi yaptığı Avrupa basınına yansıdı.

Milano harcadığı büyük paralara karşın sezonu ancak 11. bitirip hayal kırıklığı yaratmıştı.

2017'DE F.BAHÇE'YE İMZA ATTI

2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 2019/20 sezonundaki Memphis Grizzlies dönemi hariç sarı lacivertli formayı giyen Guduric, bu sezon gelen EuroLeague şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.


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