Fenerbahçe yönetimi, 3 yıldızıyla ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.
Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Domini Livakovic ile ilgili son kararlar sezon sonunda verilecek.
Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, 4'er milyon Euro maaş alan Dzeko ve Tadic'in yedekte oyturmasını istemiyor. İndirim yaparlar ve yedekliği kabul ederlerse kalacaklar.
LIVAKOVIC RAHATSIZ
Hırvat file bekçisi de kulübeye çekilmesinden rahatsız. Sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.
Fenerbahçe'de 3 yıldıza yol göründü
Fenerbahçe yönetimi, Balkan yıldızlarıyla ilgili nihai kararı sezon sonuna bıraktı.
09 Nisan 2025 10:21
Fenerbahçe yönetimi, 3 yıldızıyla ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.
Fenerbahçe
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