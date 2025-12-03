Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya sekizinci sırada girdi.
Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla ev sahibi ekip ise altıncı basamakta bulunuyor..
