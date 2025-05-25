Fenerbahçe Beko ikinci kez kupayı müzesine götürdü

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu.



Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe, böylece ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.



