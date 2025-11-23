23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
3-290'
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-185'
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
1-077'
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe Beko, geri döndüğü maçta Bursaspor'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ilk yarıyı geride kapatan Fenerbahçe Beko, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Bursaspor'u 92-84 yenerek salondan galibiyetle ayrıldı.

calendar 23 Kasım 2025 22:56 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, geri döndüğü maçta Bursaspor'u mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Sports Arena'da Bursaspor'u konuk etti. Fenerbahçe, ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada Bursaspor'u 92-84 mağlup etti. 
 
Maçın ilk çeyreğinde Fenerbahçe, Bursaspor karşısında 23-21 önde başladı. İkinci çeyrekte rakibine yetişen Bursaspor, ilk yarıyı 45-41 önde tamamlayarak soyunma odasına avantajla girdi.
 
Üçüncü çeyreği Fenerbahçe 67-64 tamamladı. Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe maçtan 92-84 galip ayrıldı.
 
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
 
Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç
 
Fenerbahçe Beko: Bacot 3, Biberovic 13, Jantunen 10, Hall 5, Zagars 1, Metecan Birsen 6, Baldwin 18, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 11, Boston 2, Onuralp Bitim 18, Birch 5
 
Bursaspor Basketbol: Childress 22, Parsons 18, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, Nnoko 4, Berk Can Akın 3, Delaurier 2, Crawford 16, Yesukan Onar 2, King 10
 
1. Periyot: 23-21
 
Devre: 41-45
 
3. Periyot: 67-64
 Reklam 
