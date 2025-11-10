Fenerbahçe Beko'da sakatlık: Scottie Wilbekin

Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontrollerde sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini açıkladı.

calendar 10 Kasım 2025 16:27 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 16:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Yapılan kontrollerde Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
