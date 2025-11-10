Fenerbahçe Beko'da sakatlık: Scottie Wilbekin

Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.



Yapılan kontrollerde Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.



İşte kulüpten yapılan açıklama:



"Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır.



Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."







