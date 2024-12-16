Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 16. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında
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16 Aralık 2024 13:45
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 16. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palau Blaugrana'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport, EXXEN ve Bilyoner TV'den yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Son maçında Monaco'ya 99-69 yenilen sarı-lacivertliler, 4. sıraya geriledi.

8 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Barcelona ise ligde EA7 Emporio Armani Milan yenilgisi sonrası 11. basamağa düştü.



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