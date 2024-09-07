Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı: Omar Fayed

Fenerbahçe, Omar Fayed'in kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı: Omar Fayed
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07 Eylül 2024 15:05
Son güncelleme 07 Eylül 2024 16:16
Fenerbahçe, Omar Fayed'in kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
 "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."

Mısırlı futbolcu, geçen sezonu da Sırbistan ekibi Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti.

DİRK KUYT'IN TAKIMI

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, ligde ilk 6 maçta sadece 1 puan aldı ve son sırada yer alıyor.

 



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