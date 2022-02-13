Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı

2022 ABN Amro Dünya Tenis Şampiyonası finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Felix Auger-Aliassime, şampiyon oldu.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Yunan Tsitsipas ile dünya 9 numarası Kanadalı Auger-Aliassime karşılaştı.
21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Felix Auger-Aliassime, kariyerinde ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasında adını zirveye yazdırdı.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Yunan Tsitsipas ile dünya 9 numarası Kanadalı Auger-Aliassime karşılaştı.
21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Felix Auger-Aliassime, kariyerinde ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasında adını zirveye yazdırdı.