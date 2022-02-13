Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı

Hollanda'da düzenlenen ABN Amro Dünya Tenis Şampiyonası'nda kazanan Kanadalı Felix Auger-Aliassime oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı
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13 Şubat 2022 20:20
2022 ABN Amro Dünya Tenis Şampiyonası finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Felix Auger-Aliassime, şampiyon oldu.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Yunan Tsitsipas ile dünya 9 numarası Kanadalı Auger-Aliassime karşılaştı.

21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Felix Auger-Aliassime, kariyerinde ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasında adını zirveye yazdırdı.

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