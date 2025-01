Felipe Melo futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray 'da forma giyen Felipe Melo, 41 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı defansif orta saha, 3 kezSüper Lig, 2 kez Türkiye kupası ve 3 kez TFF Süper Kupa başarıları yakaladı.Flamengo altyapısında yetiştikten sonra Felipe Melo, sırasıyla Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Inter, Palmeiras ve son olarak Fluminense takımlarında forma giydi."Bugün hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatıyorum: futbolculuk kariyerimi. İnanılmaz yıllardı, birçok mücadele ve başarıya sahne oldular ama hepsinden önemlisi, attığım her adımda Tanrı'nın amacının gerçekleştiğini gördüğüm yıllardı. Yaşadığım her şey, her an, O'nun eliyle yönlendirildi ve sevdiğim şeyi yapma ayrıcalığına sahip olduğum için sonsuza dek minnettarım.Gücümü her zaman Tanrı'nın inancından, sevgisinden ve merhametinden aldım. En zor anlarda benimle birlikte oldu, beni ayağa kaldırdı ve zafer anlarında bana şükretmemi hatırlattı.Oynama şerefine nail olduğum tüm kulüplere, yolculuğumu ateşleyen taraftarlara, takım arkadaşlarıma, bu yolculuğa damgasını vuran tüm insanlara ve bana her zaman inanan aileme teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önemlisi, bana tüm bunları yaşama armağanı, cesareti ve fırsatı veren Tanrı'ya şükrediyorum.Şimdi güvenle bir sonraki bölüme geçiyorum, çünkü biliyorum ki o bana rehberlik etmeye devam edecek. Bu hikayenin bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Teşekkürler İsa, hayatımda eşsiz ve yeterli olduğun için. Büyük hayaller kurmayı, inançla kehanette bulunmayı ve harekete geçmeyi asla bırakmayın, çünkü O bunu yapar!İnançlı kalın!"