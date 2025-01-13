Fatih Terim, ayrılığı açıkladı!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevinin başına geçen Fatih Terim, Al Riyadh ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Ligdeki ilk maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan deneyimli çalıştırıcı, maç öncesi yaptığı açıklamalarda Gustavo Cuellar'ın takımdan ayrılacağını söyledi.
Terim, "Gustavo Cuellar, mali meselelerini bitirdikten sonra kulüpten ayrılmaya yakın" diye konuştu.
32 yaşındaki Cuellar, bu sezon Al Shabab'ta 9 maçta süre buldu.
Ligdeki ilk maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan deneyimli çalıştırıcı, maç öncesi yaptığı açıklamalarda Gustavo Cuellar'ın takımdan ayrılacağını söyledi.
Terim, "Gustavo Cuellar, mali meselelerini bitirdikten sonra kulüpten ayrılmaya yakın" diye konuştu.
32 yaşındaki Cuellar, bu sezon Al Shabab'ta 9 maçta süre buldu.