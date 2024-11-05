Fatih Altaylı: 'Bir G.Saraylı olarak teşekkürler Ali Koç'

Galatasaray'da bir dönem yöneticilik yapan sarı kırmızılı kulübün divan kurulu üyesi, gazeteci Fatih Altaylı, Türk futbolundaki hakem gündemiyle ilgili yazdı.
Altaylı, "Biz yapamazdık, sağ olsun Ali Koç yapıyor" başlıklı yazısıdan "Rakip kulübün başkanı Ali Koç'a "teşekkür" etmeyi bile düşünüyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un etkisiyle bu hakemlere düdük astırılması beni hiç ama hiç rahatsız etmiyor." ifadelerini kullandı.
İşte Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısından o bölüm:
"Galatasaraylı taraftarların bazıları bana yazıyor ve "Kulübümüz bunca haksızlığa uğrarken niye sesinizi çıkarmıyorsunuz?" diyorlar.
Kast ettikleri rakip takımların hakemlere yönelik eylemleri ve Federasyon'un bu baskılar doğrultusunda muhtemelen başka "motivasyonlarla" da bu hakemlerin hakemlik hayatlarını bitirmeye başlaması.
Çok açık söyleyeyim.
Ben bir Galatasaray taraftarı, eski bir Galatasaray yöneticisi olarak bu durumdan hiç ama hiç rahatsız değilim.
Hatta bu nedenle rakip kulübün başkanı Ali Koç'a "teşekkür" etmeyi bile düşünüyorum. Çünkü bir Galatasaraylı olarak bana "Hangi hakemlere güvenmiyorsun, maçlarınızı hangi hakemler yönetmesin" diye soracak olsaydınız en başa Arda Kardeşler'in adını yazardım.
Bir alt satıra Atilla Karaoğlan adını yazmakta zerre tereddüt etmezdim.
Alper Ulusoy'u da eklerdim hiç kuşkusuz.
Bu nedenle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un etkisiyle bu hakemlere düdük astırılması beni hiç ama hiç rahatsız etmiyor.
Galatasaray'ın bunu yaptıracak gücü yoktu.
Bizim yerimize Ali Koç yaptırıyor.
Kızmak bir yana, kendisine minnet borçluyuz."
Altaylı, "Biz yapamazdık, sağ olsun Ali Koç yapıyor" başlıklı yazısıdan "Rakip kulübün başkanı Ali Koç'a "teşekkür" etmeyi bile düşünüyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un etkisiyle bu hakemlere düdük astırılması beni hiç ama hiç rahatsız etmiyor." ifadelerini kullandı.
İşte Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısından o bölüm:
"Galatasaraylı taraftarların bazıları bana yazıyor ve "Kulübümüz bunca haksızlığa uğrarken niye sesinizi çıkarmıyorsunuz?" diyorlar.
Kast ettikleri rakip takımların hakemlere yönelik eylemleri ve Federasyon'un bu baskılar doğrultusunda muhtemelen başka "motivasyonlarla" da bu hakemlerin hakemlik hayatlarını bitirmeye başlaması.
Çok açık söyleyeyim.
Ben bir Galatasaray taraftarı, eski bir Galatasaray yöneticisi olarak bu durumdan hiç ama hiç rahatsız değilim.
Hatta bu nedenle rakip kulübün başkanı Ali Koç'a "teşekkür" etmeyi bile düşünüyorum. Çünkü bir Galatasaraylı olarak bana "Hangi hakemlere güvenmiyorsun, maçlarınızı hangi hakemler yönetmesin" diye soracak olsaydınız en başa Arda Kardeşler'in adını yazardım.
Bir alt satıra Atilla Karaoğlan adını yazmakta zerre tereddüt etmezdim.
Alper Ulusoy'u da eklerdim hiç kuşkusuz.
Bu nedenle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un etkisiyle bu hakemlere düdük astırılması beni hiç ama hiç rahatsız etmiyor.
Galatasaray'ın bunu yaptıracak gücü yoktu.
Bizim yerimize Ali Koç yaptırıyor.
Kızmak bir yana, kendisine minnet borçluyuz."