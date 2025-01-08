Eyüpspor, kupada Boluspor'u tek golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Eyüpspor, Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, kupada Boluspor'u tek golle geçti
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08 Ocak 2025 17:24
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor, Boluspor'u 1-0 yendi.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ahmet Kutucu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükselen Eyüpspor, kupanın bir sonraki maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken Boluspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

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