Eyüpspor, kupada Boluspor'u tek golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor, Boluspor'u 1-0 yendi.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ahmet Kutucu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükselen Eyüpspor, kupanın bir sonraki maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken Boluspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor, Boluspor'u 1-0 yendi.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ahmet Kutucu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükselen Eyüpspor, kupanın bir sonraki maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken Boluspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.