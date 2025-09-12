12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
2-165'
12 Eylül
Sevilla-Elche
1-0DA
12 Eylül
Marsilya-Lorient
3-048'
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
0-0DA
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
0-039'
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
1-0DA

Eyüpspor, Galatasaray'dan Jankat'ı kiraladı!

Eyüpspor, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 12 Eylül 2025 21:19 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 21:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor, Galatasaray'dan Jankat'ı kiraladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eyüpspor, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

21 yaşındaki kalecinin transferinin 1 yıllık kiralık olarak gerçekleştiği duyuruldu.

Eyüpspor Başkanı Fatih Kulaksız, Jankat Yılmaz'ın transferi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Jankat'ın transferinde Galatasaray kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk–iki aydır kadromuza katmayı beklediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray'daki kaleci transfer sürecinin uzaması nedeniyle Jankat'ın transferi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

JANKAT YILMAZ'IN İLK AÇIKLAMALARI

Eyüpspor'a imza atan genç file bekçisi transferi hakkında, "ikas Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Formamı giyeceğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım." sözlerini sarf etti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.