Esra Bayrak, atletizmde Avrupa şampiyonu

Özel sporcu Esra Bayrak, atletizmde Avrupa şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Esra Bayrak, atletizmde Avrupa şampiyonu
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30 Mart 2025 13:05
Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporculardan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Esra, 5,51 metrelik atlayışıyla şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada "Esra Bayrak 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı." denildi.



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