Esra Bayrak, atletizmde Avrupa şampiyonu

Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporculardan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada altın madalya kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Esra, 5,51 metrelik atlayışıyla şampiyonluğa ulaştı.
Açıklamada "Esra Bayrak 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı." denildi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Esra, 5,51 metrelik atlayışıyla şampiyonluğa ulaştı.
Açıklamada "Esra Bayrak 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı." denildi.