Eski para milli sporcu Nesim Turan, Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi

Dünya, Avrupa ve paralimpik oyunlarda madalyalar kazanan eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panele katılan Nesim Turan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.Panel öncesi son Avrupa Şampiyonası'nda çiftlerde gümüş madalya alan Merve Sefa Özsu'yla gösteri maçı da yapan Turan, hayatını sporun değiştirdiğini söyledi.Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin yönetim kurulunda da yer alan Nesim Turan, kariyeri boyunca uluslararası arenada 90 madalya kazandığını vurgulayarak, "Türk bayrağını temsil etmek, İstiklal Marşı'nı okutmak benim için paha biçilemez bir duygu. Kariyerim boyunca hep en iyi olmaya çalıştım ve bu da nasip oldu. Kendimi asla engelli olarak görmüyorum, tam aksine şanslı hissediyorum. Engelli bireyler sadece 3 Aralık'ta hatırlanmamalı, 4 Aralık'ta unuttuktan sonra bu günün bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.Panel sonunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu, Nesim Turan ve Merve Sefa Özsu'ya plaket takdim etti.