01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Eski para milli sporcu Nesim Turan, Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi

Eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde öğrencilerle buluşarak sporun hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı ve engellilerin yalnızca bir gün hatırlanmaması gerektiğini vurguladı.

calendar 01 Aralık 2025 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eski para milli sporcu Nesim Turan, Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünya, Avrupa ve paralimpik oyunlarda madalyalar kazanan eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panele katılan Nesim Turan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Panel öncesi son Avrupa Şampiyonası'nda çiftlerde gümüş madalya alan Merve Sefa Özsu'yla gösteri maçı da yapan Turan, hayatını sporun değiştirdiğini söyledi.


Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin yönetim kurulunda da yer alan Nesim Turan, kariyeri boyunca uluslararası arenada 90 madalya kazandığını vurgulayarak, "Türk bayrağını temsil etmek, İstiklal Marşı'nı okutmak benim için paha biçilemez bir duygu. Kariyerim boyunca hep en iyi olmaya çalıştım ve bu da nasip oldu. Kendimi asla engelli olarak görmüyorum, tam aksine şanslı hissediyorum. Engelli bireyler sadece 3 Aralık'ta hatırlanmamalı, 4 Aralık'ta unuttuktan sonra bu günün bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Panel sonunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu, Nesim Turan ve Merve Sefa Özsu'ya plaket takdim etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.