Forvet hattına takviye için çalışan Galatasaray'da listenin ilk sıralarındaki Erik Botheim elden kaçmak üzere...Rus ekibi Krasnodar'a geçen sezonun ortasında 7.5 milyon Euro'ya transfer olan ancak sonrasında çıkan savaşın ardından ücretini alamadığı gerekçesi ile kontratını fesheden Botheim, İtalyan ekibi Salernitana'ya imzayı atmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaştıklarını açıklayan Serie A ekibinin sportif direktörü, G.Saray'ın eski oyuncusu Morgan De Sanctis, Rus ekibi ile yaşanan soruna dikkat çekti.G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda "Botheim için 20 milyon Euro'luk risk var, hukukçular inceliyor" açıklamasını yapmıştı. Aslan bu nedenle yavaş davranırken Norveçli oyuncu da Çizme yoluna düştü.