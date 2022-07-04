Eski dost transferde Galatasaray'a rakip oldu

Salernitana Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, Galatasaray'ın hedefindeki Erik Botheim ile anlaştıklarını vurgulayıp Krasnodar ile yaşanan kontrat sorununu çözmeye çalıştıklarını açıkladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Eski dost transferde Galatasaray'a rakip oldu
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04 Temmuz 2022 11:59
Forvet hattına takviye için çalışan Galatasaray'da listenin ilk sıralarındaki Erik Botheim elden kaçmak üzere...

ESKİ DOST'TAN BOTHEIM'A KANCA

Rus ekibi Krasnodar'a geçen sezonun ortasında 7.5 milyon Euro'ya transfer olan ancak sonrasında çıkan savaşın ardından ücretini alamadığı gerekçesi ile kontratını fesheden Botheim, İtalyan ekibi Salernitana'ya imzayı atmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaştıklarını açıklayan Serie A ekibinin sportif direktörü, G.Saray'ın eski oyuncusu Morgan De Sanctis, Rus ekibi ile yaşanan soruna dikkat çekti.

İTALYA YOLUNDA

G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda "Botheim için 20 milyon Euro'luk risk var, hukukçular inceliyor" açıklamasını yapmıştı. Aslan bu nedenle yavaş davranırken Norveçli oyuncu da Çizme yoluna düştü. 



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