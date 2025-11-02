Ersin Destanoğlu 'dalya' dedi

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formasıyla 100'üncü Süper Lig maçına çıktı.
Ersin, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkarak Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" dedi.
Siyah-beyazlı ekiple ilk olarak 2019-2020 sezonunda Antalyaspor'a karşı görev yapan Ersin, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere toplam 122 maçta kaleyi korudu.
