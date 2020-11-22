Ersan Parlatan: 'Tek eksiğimiz şanstı, bugün yakaladık'

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı." dedi.



Parlatan maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzun bir aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. İyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak bunu 90 dakikaya yayamadıklarını kaydeden Parlatan, "Milli maç arasında idmanlarda çalıştıklarımızı sahada görebildik. Bunlar umut verici şeyler, daha iyi yapmamız gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.



Parlatan, galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik ettiğini belirterek, "Futbolda şans önemli. Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı. Net bir galibiyet aldık. Futbolcularımızı kutluyorum." diye konuştu.







