Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig başladı

Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakaları, Osmaniye'de başladı.



İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, 2 grupta 12 takım mücadele ediyor.



Organizasyondaki ilk maçta Konya Selçukluspor, Osmaniye Alfaspor'u 3-2 yendi.



Müsabakalar sonucunda grupları ilk üç sırada tamamlayan 6 takım, 8-12 Mayıs'ta Kırklareli'nde yapılacak play-off etabında mücadele edecek.



Maçları takip eden Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, AA muhabirine yaptğı açıklamada, Süper Lig müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Kentin tanıtımı adına spor organizasyonlarının önemli olduğunu anlatan Çebi, takımlara başarı diledi.









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