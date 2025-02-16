Erkan Sözeri: "Bize yakışmayan bir sonuç"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Iğdır FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkan Sözeri: 'Bize yakışmayan bir sonuç'
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16 Şubat 2025 18:31

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Iğdır FK'ye 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında fazla söylenecek bir şey yok. Bize yakışmayan bir oyun ve sonuç, nihayetinde bu mağlubiyet. Iğdır daha çok istedi, galibiyetinden dolayı kutluyorum. Hakemi de güzel yönetiminden dolayı kutluyorum. Artık bu da bize ders niteliğinde bir maç olarak kayıtlara geçecek. Bunlardan ders çıkaracağız. Ben geldiğimden beri belki de ilk defa bu kadar verimsiz oynadık."

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