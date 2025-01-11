Enzo Maresca'dan Ben Chilwell yanıtı!

"Chilwell ile Görüşmedim"



Maresca, Chilwell ile bu karar hakkında konuşmadığını belirterek şunları söyledi:



"Benim Chilwell ile bu konuda konuşmama gerek yok. Bu düşüncemiz her iki taraf için de en iyisi."



İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Ben Chilwell, hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Sky Sports'un haberine göre Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, savunma oyuncusu Ben Chilwell'in Ocak transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklendiğini açıkladı.Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Ben Chilwell'in cumartesi günü Morecambe ile oynanacak FA Cup karşılaşmasında kadroda olmayacağını açıkladı.Maresca, sezon öncesinde Ben Chilwell'e planlarında yer almadığını net bir şekilde ifade etmiş ve oyuncuyu A takım dışında çalışmaya göndermişti. Yaz transfer döneminde ayrılması beklenen İngiliz milli oyuncunun transferi gerçekleşmedi, ancak kulüp kendisine hâlâ ayrılabileceğini iletti.