Enzo Maresca'dan Ben Chilwell yanıtı!

Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, savunma oyuncusu Ben Chilwel hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Enzo Maresca'dan Ben Chilwell yanıtı!
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11 Ocak 2025 17:29
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Ben Chilwell, hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, savunma oyuncusu Ben Chilwell'in Ocak transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklendiğini açıkladı.

Chilwell FA Cup'ta Kadroda Yok

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Ben Chilwell'in cumartesi günü Morecambe ile oynanacak FA Cup karşılaşmasında kadroda olmayacağını açıkladı.

"Chilwell Planlarımızda Yoktu"

Maresca, sezon öncesinde Ben Chilwell'e planlarında yer almadığını net bir şekilde ifade etmiş ve oyuncuyu A takım dışında çalışmaya göndermişti. Yaz transfer döneminde ayrılması beklenen İngiliz milli oyuncunun transferi gerçekleşmedi, ancak kulüp kendisine hâlâ ayrılabileceğini iletti.

"Chilwell ile Görüşmedim"

Maresca, Chilwell ile bu karar hakkında konuşmadığını belirterek şunları söyledi:

"Benim Chilwell ile bu konuda konuşmama gerek yok. Bu düşüncemiz her iki taraf için de en iyisi."
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