Enis Destan: ''Takım ve ben son derece üzgünüz''

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, St. Gallen maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Enis Destan: ''Takım ve ben son derece üzgünüz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2024 23:15
Trabzonspor'da takımının tek golünü atan golcü futbolcu Enis Destan, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan St. Gallen maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Enis Destan, "Takım ve ben son derece üzgünüz. Söyleyeceklerim bu kadar.'' dedi.

Taraftarına seslenen Enis, ''Bizi 120 dakika destekledi taraftarlar. Onlarla daha güçlüyüz. Sezon boyu bu desteklerini bekliyoruz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery