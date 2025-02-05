Enis Destan: "Analiz edeceğiz"

Trabzonspor forması giyen Enis Destan, İskenderunspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enis Destan: 'Analiz edeceğiz'
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05 Şubat 2025 15:12
Trabzonspor'da Enis Destan, kupadaki İskenderunspor karşılaşması sonrası konuştu.

Enis Destan, "Öncelikle rakibimizi tebrik ederiz. 2 kere öne geçtiler. Bu bize, Trabzonspor'a yakışmayan bir skordu. İlk yarıda net pozisyonlara girdik. Bunları değerlendirsek farklı olabilirdi. Futbol bu. Neden iyi gitmediğni analizlerle göreceğiz. İskenderunspor'u tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Hücum hattındaki rekabeti değerlendiren Enis Destan, "Ben kendime güveniyorum. Oynayan arkadaşlar da iyi gidiyor. Antrenmanlarda herkes yüzde yüzünü veriyor. Ben Trabzonspor formasını terletmek istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum şans bulduğumda Kararı hocamız verecek." diye konuştu.

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