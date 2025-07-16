Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Leganes forması giyen 18 yaşındaki sol kanat Yan Diomande'yi kadrosuna kattı.



Alman ekibi bu transfer için Leganes'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.



EN NESYRI'Yİ EGALE ETTİ



Diomande, bu transferi ile birlikte Leganes tarihine geçti. Leganes'in en yüksek satışı daha önce şu anda Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'ye aitti.



Faslı golcü, 2019/20 sezonunun yaz transfer döneminde Sevilla'ya 20 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda İspanyol ekibinde 10 maçta 542 dakika forma giyen genç yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydetti.





