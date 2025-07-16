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En-Nesyri'nin transfer rekorunu egale etti

Leipzig, Leganes forması giyen 18 yaşındaki sol kanat Yan Diomande'yi 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

calendar 16 Temmuz 2025 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 12:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
En-Nesyri'nin transfer rekorunu egale etti
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Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Leganes forması giyen 18 yaşındaki sol kanat Yan Diomande'yi kadrosuna kattı.

Alman ekibi bu transfer için Leganes'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

EN NESYRI'Yİ EGALE ETTİ

Diomande, bu transferi ile birlikte Leganes tarihine geçti. Leganes'in en yüksek satışı daha önce şu anda Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'ye aitti. 

Faslı golcü, 2019/20 sezonunun yaz transfer döneminde Sevilla'ya 20 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda İspanyol ekibinde 10 maçta 542 dakika forma giyen genç yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydetti.


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