Sezon başında Sevilla'dan rekor bedelle 20 milyon euroya transfer edilen Faslı forvet Youssef En-Nesyri de Fenerbahçe'deki ilk yılında tepkilerin hedefi oldu. Bu sezonu 30 golle tamamlamasına rağmen zaman zaman inişli bir grafik çizen Faslı oyuncu, kupa gelmediği için yuhalandı. 18 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanılan Eyüpspor maçında en çok ıslıklanan isimlerden biri olan Nesyri, tribünlere yaptığı kulak hareketiyle "Sizi duymuyorum" demişti. Takım içindeki problemlerle birlikte oyuncu büyük bir buhranın içine sürüklendi.
DEVRE ARASI İZİN VERİLMEDİ
F.Bahçe, ara transfer döneminde Arabistan'dan gelen 30 milyon euro civarındaki teklifi baskılara rağmen kabul etmemişti. Ancak sezonun son bölümünde takımın yaşadığı düşüşle birlikte Nesyri'nin performansı da olumsuz yönde seyretti. Yaklaşık 1 ay gol atamayan Faslı futbolcu, ıslıkların hedefi oldu. Konya maçından sonra 28'inci yaş gününü kutlayan Youssef En-Nesyri, eski takımlarının ve arkadaşlarının paylaşımlarını hikayesine eklerken F.Bahçe'den hiç kimseye yer vermedi. SarıLacivertliler, oyuncusu için paylaşım yapmıştı..
TALİSCA'DAN SONRA GERİLEDİ
Futbolcudaki düşüşün en önemli sebepleri arasında Talisca'nın transfer edilmesinin de payı var. Brezilyalı futbolcu şık gollerinden sonra zaman zaman Dzeko ile partner olmuştu. Talisca'nın transferinden sonra Dzeko ile yakaladığı uyumu da kaybeden Faslı oyuncu, kulübenin yolunu tuttu ve eleştirilerle baş edemedi. Takımda yaşanan sarsıcı ayrılıklar da durumunu etkiledi. Premier Lig ve Arabistan takımlarıyla anılan 28'lik forvetin yeni sezonda kalma ihtimali düşük görülüyor.
DEVRE ARASI İZİN VERİLMEDİ
F.Bahçe, ara transfer döneminde Arabistan'dan gelen 30 milyon euro civarındaki teklifi baskılara rağmen kabul etmemişti. Ancak sezonun son bölümünde takımın yaşadığı düşüşle birlikte Nesyri'nin performansı da olumsuz yönde seyretti. Yaklaşık 1 ay gol atamayan Faslı futbolcu, ıslıkların hedefi oldu. Konya maçından sonra 28'inci yaş gününü kutlayan Youssef En-Nesyri, eski takımlarının ve arkadaşlarının paylaşımlarını hikayesine eklerken F.Bahçe'den hiç kimseye yer vermedi. SarıLacivertliler, oyuncusu için paylaşım yapmıştı..
TALİSCA'DAN SONRA GERİLEDİ
Futbolcudaki düşüşün en önemli sebepleri arasında Talisca'nın transfer edilmesinin de payı var. Brezilyalı futbolcu şık gollerinden sonra zaman zaman Dzeko ile partner olmuştu. Talisca'nın transferinden sonra Dzeko ile yakaladığı uyumu da kaybeden Faslı oyuncu, kulübenin yolunu tuttu ve eleştirilerle baş edemedi. Takımda yaşanan sarsıcı ayrılıklar da durumunu etkiledi. Premier Lig ve Arabistan takımlarıyla anılan 28'lik forvetin yeni sezonda kalma ihtimali düşük görülüyor.
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