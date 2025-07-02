Emrullah Yabaş, güreşte milli takıma yükseldi

- "Antrenörümün sayesinde bu başarıları elde ettim"

- "Başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz"

Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sayesinde spora kazandırılan 12 yaşındaki güreşçi Emrullah Yabaş, elde ettiği başarılar sayesinde giymeye hak kazandığı milli takım formasıyla yeni şampiyonluklar hedefliyor.Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 8. sınıf öğrencisi Emrullah Yabaş'ın yeteneği, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin 2 yıl önce yaptığı tarama sırasında keşfedildi.Antrenörlerinin yönlendirmesiyle kulübün bünyesine katılan Emrullah, Van Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve antrenörlük belgesi bulunan polis memuru Talip Polat eşliğinde güreş antrenmanlarına başladı.Kendini geliştiren ve müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden Emrullah, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 18-19 Haziran'da Sivas'ta düzenlenen Minikler Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kendi kategorisinde ikinci oldu.Bu başarısıyla milli takıma seçilerek ailesini ve antrenörünü gururlandıran Emrullah, yeni başarılara ulaşmak için belirlenen program dahilinde her gün antrenman yapıyor.Emrullah Yabaş, AA muhabirine, milli takım forması giyecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.Antrenörünün nezaretinde yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Emrullah, şunları kaydetti:Antrenör Talip Polat ise başarılı sporcuyu milli takıma kazandırdığı için mutlu olduğunu belirtti.Emrullah Yabaş'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve bunu da aldığı madalyayla gösterdiğini dile getiren Polat,diye konuştu.Dernek başkanı Taner Coşkun da sportif faaliyetlere katılma imkanı bulamayan çocukları spora kazandırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.Van'da çok yetenekli sporcuların yetiştiğini vurgulayan Coşkun,ifadelerini kullandı.