Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe'nin kalbimdeki yeri farklı'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 berabere kalıp finale yükseldikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Ankaragücü'nün çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Belözoğlu, "Gerçekten teknik adamlık zor bir meslek, futbolculuk kolay bir meslek. Sahaya müdahale edebildiğiniz kadar müdahale ediyorsunuz. Bugün Ankaragücü de bizim kadar hak etti ve mücadele etti." dedi.
Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olmalarını değerlendiren genç teknik adam, "Gol yedikten sonra oyunun kontrolünü aldık. Oyunun git-gelleri var. Bunun sebebini çok fazla maç yapmış olmamıza bağlıyoruz. 7-8 tane bize katkı vermiş oyuncu ayrıldı. Bazısı benim isteğimle bazısı ayrılmak durumunda kaldı. Bizim finalleri oynama kültürümüz var. Rakibimiz Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp. Benim için de farklı bir maç olacak. Fenerbahçeli Emre olarak anılıyorum, orada çok güzel anılarım da oldu çok zor günlerim de oldu. Fenerbahçe'nin benim kalbimde çok farklı bir yeri vardır. Ben ekmek yediğim her yerde sonuna kadar mücadele ettim, bu yüzden de Fenerbahçeliler beni bağrına bastı." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok önemli bir maç yaptıklarını belirterek "Ortaya koyulan mücadeleden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da hak etti ama biz kazandık. Zaman zaman bizden daha iyi oynadılar. Her gol yediğimizde biz vites artırdık. Çalıştığımız yerlerden golleri attık." dedi.
Belözoğlu, bu yılki 52. maçları olduğunu ifade ederek "Avrupa'da yer alıp biz ve Fenerbahçe dışında mayıs ayına hedef taşıyan takım yok. Çok maç oynadık, bunun belli anlamda sıkıntılarını yaşıyoruz. Finale kaldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.
Finalde, yıllarca kaptanlığını ve kısa bir süre teknik adamlığını üstlendiği Fenerbahçe'yle karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Belözoğlu, şunları kaydetti:
"Oynadığım her takımda futbolcuyken formanın hakkın fazlasıyla verdim. Kendimi de en çok Fenerbahçe'ye ait hissettim. Çok üzüldüğüm günlerim de oldu. Bugün Başakşehir'in teknik direktörüyüm. Buranın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bizler profesyoneliz. Fenerbahçe söz konusu oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıralar var. Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde ancak hayatta profesyonellik var, ekmek kazanıyoruz. Lig şampiyonluğu yaşamış kulübüme Türkiye Kupası'nı da kazandırmak istiyorum. Teknik adamlık kariyerimin ikinci senesinde final oynamak da büyük mutluluk."
"Final, İzmir'de 20 bin kişilik statta oynanacak. Final için bu kapasite az değil mi?" sorusuna ise Emre Belözoğlu, "20 bin bizim için çok iyi rakam. İzmir'e karşı pozitif ayrımcılığım da var, eşim İzmirli. Tabii kapasite Fenerbahçe için dezavantajlı gözükebilir. En büyük taraftara sahipler, bizim için daha avantajlı gibi." yanıtını verdi.
Ankaragücü'nün çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Belözoğlu, "Gerçekten teknik adamlık zor bir meslek, futbolculuk kolay bir meslek. Sahaya müdahale edebildiğiniz kadar müdahale ediyorsunuz. Bugün Ankaragücü de bizim kadar hak etti ve mücadele etti." dedi.
Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olmalarını değerlendiren genç teknik adam, "Gol yedikten sonra oyunun kontrolünü aldık. Oyunun git-gelleri var. Bunun sebebini çok fazla maç yapmış olmamıza bağlıyoruz. 7-8 tane bize katkı vermiş oyuncu ayrıldı. Bazısı benim isteğimle bazısı ayrılmak durumunda kaldı. Bizim finalleri oynama kültürümüz var. Rakibimiz Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp. Benim için de farklı bir maç olacak. Fenerbahçeli Emre olarak anılıyorum, orada çok güzel anılarım da oldu çok zor günlerim de oldu. Fenerbahçe'nin benim kalbimde çok farklı bir yeri vardır. Ben ekmek yediğim her yerde sonuna kadar mücadele ettim, bu yüzden de Fenerbahçeliler beni bağrına bastı." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok önemli bir maç yaptıklarını belirterek "Ortaya koyulan mücadeleden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da hak etti ama biz kazandık. Zaman zaman bizden daha iyi oynadılar. Her gol yediğimizde biz vites artırdık. Çalıştığımız yerlerden golleri attık." dedi.
Belözoğlu, bu yılki 52. maçları olduğunu ifade ederek "Avrupa'da yer alıp biz ve Fenerbahçe dışında mayıs ayına hedef taşıyan takım yok. Çok maç oynadık, bunun belli anlamda sıkıntılarını yaşıyoruz. Finale kaldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.
Finalde, yıllarca kaptanlığını ve kısa bir süre teknik adamlığını üstlendiği Fenerbahçe'yle karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Belözoğlu, şunları kaydetti:
"Oynadığım her takımda futbolcuyken formanın hakkın fazlasıyla verdim. Kendimi de en çok Fenerbahçe'ye ait hissettim. Çok üzüldüğüm günlerim de oldu. Bugün Başakşehir'in teknik direktörüyüm. Buranın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bizler profesyoneliz. Fenerbahçe söz konusu oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıralar var. Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde ancak hayatta profesyonellik var, ekmek kazanıyoruz. Lig şampiyonluğu yaşamış kulübüme Türkiye Kupası'nı da kazandırmak istiyorum. Teknik adamlık kariyerimin ikinci senesinde final oynamak da büyük mutluluk."
"Final, İzmir'de 20 bin kişilik statta oynanacak. Final için bu kapasite az değil mi?" sorusuna ise Emre Belözoğlu, "20 bin bizim için çok iyi rakam. İzmir'e karşı pozitif ayrımcılığım da var, eşim İzmirli. Tabii kapasite Fenerbahçe için dezavantajlı gözükebilir. En büyük taraftara sahipler, bizim için daha avantajlı gibi." yanıtını verdi.