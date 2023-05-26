Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe'nin kalbimdeki yeri farklı'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 berabere kalıp finale yükseldikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.Ankaragücü'nün çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Belözoğlu,dedi.Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olmalarını değerlendiren genç teknik adam,ifadelerini kullandı.Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok önemli bir maç yaptıklarını belirterekdedi.Belözoğlu, bu yılki 52. maçları olduğunu ifade ederekdiye konuştu."Oynadığım her takımda futbolcuyken formanın hakkın fazlasıyla verdim. Kendimi de en çok Fenerbahçe'ye ait hissettim. Çok üzüldüğüm günlerim de oldu. Bugün Başakşehir'in teknik direktörüyüm. Buranın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bizler profesyoneliz. Fenerbahçe söz konusu oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıralar var. Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde ancak hayatta profesyonellik var, ekmek kazanıyoruz. Lig şampiyonluğu yaşamış kulübüme Türkiye Kupası'nı da kazandırmak istiyorum. Teknik adamlık kariyerimin ikinci senesinde final oynamak da büyük mutluluk.""Final, İzmir'de 20 bin kişilik statta oynanacak. Final için bu kapasite az değil mi?" sorusuna ise Emre Belözoğlu,yanıtını verdi.