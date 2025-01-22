Emirhan Topçu: "Bizde çok yetenek yok, çalışıyoruz diye!"

Beşiktaş'ın evinde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Siyah-Beyazlılar'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emirhan Topçu: 'Bizde çok yetenek yok, çalışıyoruz diye!'
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22 Ocak 2025 20:46
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. 

Siyah-Beyazlılar'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Bolu'da yaşanan yangından dolayı üzgünüz. İçimiz buruk. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek konuşmasına başlayan Emirhan Topçu, "Maça gelince, iyi başladık, iyi devam ettik ve iyi bitirdik. Skor olarak da bunu belli ettik. İyi geçişler yaptık. İyi takım savunması yaptık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Hem lig hem de Avrupa'da aynı şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

"BİZDE ÇOK YETENEK YOK, ÇALIŞIYORUZ DİYE"

Emirhan Topçu, konuşmasının devamında "Svensson da söylemişti, bizde çok yetenek yok, çalışıyoruz diye. Onu da tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. İnşallah böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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