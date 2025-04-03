Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Joel Embiid, sol dizine artroskopik cerrahi yapılması için önümüzdeki hafta ameliyat olacak.



ESPN'den Shams Charania'nın edindiği bilgilere göre, Embiid'in durumu 6 hafta sonra yeniden değerlendirilecek ve tam bir iyileşme bekleniyor.



Embiid'in, en iyi tedavi planını oluşturmak için uzmanlarla görüştüğü belirtiliyor.



Bu, Embiid'in son 14 ayda sol dizine geçireceği ikinci cerrahi işlem olacak. 2024 Şubat ayında menisküs yaralanmasını tedavi etmek amacıyla bir operasyon geçirmişti.



Geçtiğimiz sezonda sadece 19 maçta forma giyen eski MVP, Şubat sonunda devam eden diz sorunları nedeniyle sezonu erken kapatmıştı. 23.8 sayı ortalamasıyla kariyerinin en düşük şut yüzdesi olan %44.4'lük bir isabet oranı yakalamıştı.



Embiid, 2024 NBA playofflarına katılabilmiş ve Paris'teki Olimpiyatlarda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştı. Ancak dizindeki şişlik nedeniyle Sixers'ın hazırlık maçlarının tamamını kaçırmıştı.



