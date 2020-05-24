Edin Terzic: 'Haftada 3 kez test yapıyoruz'

Borussia Dortmund'da Lucien Favre'nin yardımcısı ve eski Beşiktaş yardımcı antrenörü Edin Terzic TRT Spor'da yayınlanan Almanya'dan Futbol programına konuştu.."Öncelikle ligin yeniden başladığı için mutluyum, herkes bizi seyrediyor şu anda. 6 hafta takımla çalışmalar gerçekleştirdik. Önce bireysel sonra gruplar halinde çalıştık. Son 14 gün maçlara hazırlık için çalışmalarımızı sürdürdük. Maç öncesi duygularımız ve adrenalimiiz ne olacak buna bakacağız. Oyuncularımızın üzerinde, televizyon izleyecileri üzerinde etkisi var bu durumun ama alışmak zorundayız. Normal şartlarda oynamak isterdik. Toplum içinde yeni bir başlangıç olacak.İyi bir ilk adımdı, müsabakalara başlamak. Korona öncesindeki sezonumuzla karşılaştırma imkanımız olacak. Kendi kendimizle mücadele ettiğimizi hatırlamaya çalıştık. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor."Bazı oyuncuların testleri pozitif çıkarsa onları uzak bir mesafede ayrı bir alanda muhafaza edeceğiz. İki hafta takımdan uzaklaştırdıktan sonradan pozitif ve negatif olan oyuncuların arasında ne kadar ilişki olmuş o değerlendireceğiz. Ama şu an öyle bir şey ile karşılaşmadık"Haaland ile ilgili de açıklamalarda bulunan Terzic, " Çok fazla konuşuyor ama ayakları ile konuşuyor. Çok iyi adapte oldu. 19 yaşında genç ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son derece eğlenceli birisi. Çok çalışıyor, sadece gol attığında mutlu olduğunu görüyoruz. Aç bir oyuncu. Sınırlarını daha da zorlaması gerektiği kanaatindeyim. Haaland'ın kafa vuruşlarını ve sağ ayağını geliştirmesi lazım." dedi.Sancho için ise düşüncelerini aktaran başarılı teknik adam, "Genç bir oyuncu, kilit oyuncularımızdan birisi. Genç olduğu için transfer haberlerinden etkileniyor. Olumlu yönde kendisini desteklememiz gerekiyor. Ben oyuncularımızın mutlu olmasını istiyorum. ifadelerini kullandı.