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Ederson: "Galatasaray'ı istiyorum"

Galatasaray'ın en önemli kaleci adaylarından Ederson'un, Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği aktarıldı.

calendar 22 Temmuz 2025 10:32 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 11:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ederson: 'Galatasaray'ı istiyorum'
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Galatasaray'da kaleci arayışları tüm hızıyla devam ederken gündemin birinci sırasındaki isim Manchester City forması giyen Ederson.

EDERSON TAMAM

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu ile sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaşma sağladı. Kulübü Manchester City ile yapılan bonservis pazarlıkları ise devam ediyor. Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız kaleciyle 2+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı. Anlaşmaya göre Ederson, Galatasaray'dan yıllık 6 milyon Euro + bonuslar kazanacak.

"GALATASARAY'I İSTİYORUM"

Öte yandan Galatasaray ile Manchester City arasındaki görüşmeler sürerken Ederson'un Galatasaray'da oynamayı çok istiyorum dediği ve kulübüne bonservis indirimi konusunda baskı yaptığı öğrenildi. Kulüplerin bonservis konusunda anlaştığı noktada Ederson, sarı-kırmızılı formayı giyecek.


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