Eda Erdem: ''Umarım 3-0'lık net bir skorla galip geliriz''

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Salı günü karşılaşacakları Peru maçını değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eda Erdem: ''Umarım 3-0'lık net bir skorla galip geliriz''
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18 Eylül 2023 19:46
A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşacakları Peru maçına ilişkin, "Umarım yarınki karşılaşmadan da 3-0'lık net bir skorla galip gelip yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Eda Erdem, Peru karşılaşması öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

İlk iki maçlarında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 yendiklerini anımsatan Eda Erdem Dündar, "Güzel devam ediyoruz. Takım olarak keyifler yerinde. Olimpiyat hayalimizin peşinde kalan maçlarımıza hazırlanıyoruz. Yarın da üçüncü maçımızda Peru ile karşılaşacağız. Umarım yarınki karşılaşmadan da 3-0'lık net bir skorla galip gelip yolumuza devam ederiz." değerlendirmesini yaptı.

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