Eda Erdem: 'Derbiler camiamız için her zaman önemlidir'

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana'da kaptan Eda Erdem, açıklamalarda bulundu.



"DERBİLER HER ZAMAN ÇOK ÖNEMLİDİR"



Derbiye yakışır bir maç olduğunu belirten Eda Erdem, "Üç saate yakın sürmüş, maçın adrenaliyle oynarken hiç fark etmedik. Güzel bir maç oldu. Belki iyi bir oyun oynayamadık. Ara ara iyi oynadık ama maçın genelinde iyi servis atamadık. İyi manşet karşılayamadık. Hatalarımızı düşünmekten takım oyunu oynayamadık. Yine de güçlü kalabildik. Beşinci sette Vargas'ın servisleriyle ritim yakaladık. Devamında blok defansında da iyi olunca ibre bize döndü. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Kayıpsız devam ediyoruz. Derbiler her zaman camiamız için çok önemlidir. Çok güzel bir taraftar desteğimiz vardı." ifadelerini kullandı.