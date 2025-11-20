20 Kasım
Peterborough-Stockport County
3-075'
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
3-3
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
0-029'
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Eda Erdem: "Derbiler camiamız için her zaman önemlidir"

Fenerbahçe Medicana kaptanı Eda Erdem, derbi galibiyeti sonrası konuştu.

Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Eda Erdem: 'Derbiler camiamız için her zaman önemlidir'
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana'da kaptan Eda Erdem, açıklamalarda bulundu.

"DERBİLER HER ZAMAN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Derbiye yakışır bir maç olduğunu belirten Eda Erdem, "Üç saate yakın sürmüş, maçın adrenaliyle oynarken hiç fark etmedik. Güzel bir maç oldu. Belki iyi bir oyun oynayamadık. Ara ara iyi oynadık ama maçın genelinde iyi servis atamadık. İyi manşet karşılayamadık. Hatalarımızı düşünmekten takım oyunu oynayamadık. Yine de güçlü kalabildik. Beşinci sette Vargas'ın servisleriyle ritim yakaladık. Devamında blok defansında da iyi olunca ibre bize döndü. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Kayıpsız devam ediyoruz. Derbiler her zaman camiamız için çok önemlidir. Çok güzel bir taraftar desteğimiz vardı." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
