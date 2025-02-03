Eczacıbaşı Dynavit, Aydın BŞB'yi rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı Dynavit, Aydın BŞB'yi rahat geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2025 01:04
 Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 
Bu sonuçla ev sahibi takım, 17. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez sahadan yenik ayrıldı. 

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Nicoletti, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Tuna Aybüke Özel)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Howe, Seher Aksoy (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Defne Başyolcu, Fatma Şekerci)

Setler: 25-14, 25-15, 25-14

Süre: 73 dakika (23, 25, 25)

 
 
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery