Dusan Tadic'e milli takım daveti

Fenerbahçe'nin Sırp yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'ndan davet aldı.
Sırbistan, Ekim ayında EURO 2024 elemelerinde Macaristan ve Karadağ ile karşılaşacak.
İŞTE TADIC'IN SIRBİSTAN KARİYERİ
Sırbistan Milli Takımı'na ilk defa 2008 yılında seçilen Dusan Tadic, milli takım kariyerinde 100 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 21 gol, 38 asistlik gol katkısı sağladı. Ayrıca Dusan Tadic, şu anda Sırbistan Milli Takımı'nda kaptanlık görevini de üstleniyor.
İşte Sırbistan'ın 34 kişilik aday kadrosu:
Sırbistan, Ekim ayında EURO 2024 elemelerinde Macaristan ve Karadağ ile karşılaşacak.
İŞTE TADIC'IN SIRBİSTAN KARİYERİ
Sırbistan Milli Takımı'na ilk defa 2008 yılında seçilen Dusan Tadic, milli takım kariyerinde 100 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 21 gol, 38 asistlik gol katkısı sağladı. Ayrıca Dusan Tadic, şu anda Sırbistan Milli Takımı'nda kaptanlık görevini de üstleniyor.
İşte Sırbistan'ın 34 kişilik aday kadrosu: