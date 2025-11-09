Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAIN, sahasında Anadolu Efes'i mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Başantrenör Dusan Alimpijevic maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"
Alimpijevic, elde edilen galibiyet sonrası büyük gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Takımımla gurur duyuyorum. Kulübümle ve taraftarlarımla gurur duyuyorum. İki yıl önce küme düşme tehlikesiyle geldiğimiz bu takımı, Anadolu Efes'in karşısında favori şekilde galip gelen bir yer haline getirdik."
Dusan Alimpijevic: "Takımımla gurur duyuyorum"
Beşiktaş GAIN, Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.
