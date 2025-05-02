Dursun Özbek'e adaylık baskısı!

Süper Lig'de şampiyonluk ve 5. yıldız için geri sayıma geçen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'e bir dönem daha görevde kalması adına yoğun baskı uygulanıyor.
Sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleri, Özbek'ten kulübün geleceği için çok önemli olan projeleri mutlaka tamamlamasını istiyor.
Dursun Özbek, camiadan gelen bu baskıya rağmen henüz kesin kararını vermedi.
Galatasaray'a 2022'de tekrar başkan olarak geri dönen ve iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Dursun Özbek'in görev süresi Mayıs 2026'da bitiyor.
Sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleri, Özbek'ten kulübün geleceği için çok önemli olan projeleri mutlaka tamamlamasını istiyor.
Dursun Özbek, camiadan gelen bu baskıya rağmen henüz kesin kararını vermedi.
Galatasaray'a 2022'de tekrar başkan olarak geri dönen ve iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Dursun Özbek'in görev süresi Mayıs 2026'da bitiyor.