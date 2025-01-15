Dursun Özbek devrede: Ahmed Kutucu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'nun transferi için bizzat devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek devrede: Ahmed Kutucu
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15 Ocak 2025 10:05
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ederken gelecek sezonun planlaması da yapılıyor.

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, sezon sonu için fırsat transferlerini bitirmek istiyor.

SEZON SONU İÇİN SÖZ KESTİ

Dursun Özbek, Eyüpspor'da bu sezonki performansıyla dikkat çeken Ahmed Kutucu'nun transferi için bizzat devreye girdi.

Dursun Özbek'in, hem Eyüpspor hem de 24 yaşındaki futbolcuyla görüşerek sezon sonu için söz kestiği öğrenildi.

GALATASARAY'IN ELİ RAHATLAYACAK

Galatasaray, sezon sonunda Ahmed Kutucu transferini gerçekleştirirse oyuncu satışında ciddi anlamda rahatlayacak.

Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ya da Yunus Akgün'e gelebilecek dev teklifleri değerlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu ile hem kanat bölgesini hem de forvet hattını güçlendirmek istiyor.

Bu sezon 19 maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol attı, 5 asist yaptı.

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