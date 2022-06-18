Dünya şampiyonu Hatice Akbaş'ın başarı hikayesi!

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya kazanan Hatice Akbaş'ın başarı hikayesi, Hindistan yapımı "Dangal" filmine benziyor.



Henüz 9 yaşındayken babasının Malatya'nın Akçadağ ilçesinde açtığı spor salonunda boksla tanışan Hatice, 2022 yılında önce 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda daha sonra da Dünya Boks Şampiyonası'nda aldığı altın madalyaya, hiç de kolay olmayan bir yoldan ulaştı.



Dangal filminde dünyaca ünlü aktör Aamir Khan, kızını şampiyon yapmak isteyen eski bir güreşçi babayı canlandırıyordu. Hatice'nin babası Kerem Akbaş da Türkiye şampiyonu olmasına rağmen, filmdeki baba gibi uluslararası alanda derece elde edememenin üzüntüsünü yaşıyordu. Dangal filmindeki gibi "Kendim olamadıysam kızım olur." düşüncesiyle yola çıkan Kerem Akbaş, antrenörlüğünü yaptığı kızından Babalar Günü hediyesini altın madalyalarla aldı.



Dünya şampiyonu Hatice Akbaş, boksa başlayışını şu şekilde anlattı:



"Babam bir boks salonu açtı. Biz de 3 kardeş olarak yanında spora başladık. Babam küçüklükten beri bizi yetiştirmeye başladı. Aslında diğer kardeşlerim de ben de güzel neticeler elde ettik. Diğer kardeşlerim devam etmedi ben yoluma devam ettim. Küçük bir ilçede yaşadığımız için laf söz çok oluyordu. 'Kız çocuğu şort, atlet giyer mi?' diye. Benim şansım babamdı, çünkü aynı zamanda antrenörümdü. Kim ne derse desin kulak ardı ettik."



Babasının gözlerinin içine büyük bir sevgiyle bakan 21 yaşındaki milli boksör, "Kazandığım bütün başarıların mimarı babamdır. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kısa zamanda iki altın madalya getirdim. Babalar Günü hediyesi olarak önceden babama takdim ettim. Aileme ve ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum." diye konuştu.



Ordu'da Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda babasıyla yaşadığı anıyı unutamayan Hatice, "Final maçım İngiliz boksörleydi. Çok iyiydi. Kazandığımda babamla birbirimize ağlayarak koştuk ve sarıldık. O anı hiçbir zaman unutamam. İlk büyük şampiyonluğumdu. Çok güzel duygulardı." diyerek o anları dile getirdi.



En büyük hayalinin artık 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk olduğunu belirten Hatice, "Buselerin başarısından sonra Türk boksu dünyada ileri bir seviyeye taşındı. Paris'te ben de altın madalya getirmek istiyorum ülkeme. Olimpiyatlara hiç yenilgi almadan gitmek istiyorum." dedi.



Kerem Akbaş: "Bizi resmen 'Dangal' filmine çevirdiler"



Baba Akbaş ise kızıyla ilgili hikayesini gözleri dolarak anlattı.



2010'da boksta Türkiye şampiyonu olduğunu aktaran Kerem Akbaş, şunları kaydetti:



"Ben şampiyon olduğumda kızlarım daha 8-9 yaşındaydı. Oğlum da 10 yaşındaydı. İlçemizde bir spor salonu açtım. İnşaat halinde bir yerdi. Malzememiz azdı, eldivenimiz yırtıktı. Çok zorluk çektik. Sonra kendi kendime düşündüm, 'Ben Avrupa dünya şampiyonu olamadım bari çocuklarımı yapayım.' dedim. Bütün turnuvalarda hep şampiyon oldular. Hatice, 2016'da Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Zorluklar oldu ama aşmasını bildik. 5 Türkiye şampiyonluğu yaşattı ve bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Hayalimizi gerçekleştirdi. Bunun en büyük mimarı Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'tir. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da bizle çok ilgilendi. Şimdi yetkililerden Malatya'da ilçemize Hatice Akbaş adına güzel bir boks salonu istiyoruz."



Kızının başarısıyla büyük gurur yaşadığını aktaran Akbaş, "Bizi resmen 'Dangal' filmine çevirdiler. Aynı o filmdeki 'baba-kız gibisiniz' dediler. Bende 'evet' dedim. Kızımın başarılı olarak kız çocuklarına örnek olmasını istedim. Çok söyleyen oldu 'olmaz' diye ama hiçbirine kulak asmadan bugünlere getirdim. O da beni gururlandırdı, rabbime şükürler olsun. Bu madalyaya tam 12 yıl emek verdik. Bu madalyada mutluluk, gözyaşı her şey var. " şeklinde konuştu.



İstanbul'daki Dünya Şampiyonası'nda Hatice'nin şampiyon olduğu anlarda yaşadığı duyguyu da anlatan Akbaş, "Dünya şampiyonası sırasında hakem kazananı açıklarken, çok heyecanlandım. Hala içim içime sığmıyor anlatırken. Kalbim neredeyse yerinden çıkacaktı. 'Allah'ım ne olur olsun' dedim. Havalara sıçradım, gururlandım. 12 yıllık çabamız aklıma geldi. Kızım beni gururlandırdı. Allah işini gücünü rast getirsin. Bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlar. Türk bayrağını göndere çektireceğiz. Vatanımızı çok seviyoruz, hedeflerimiz daha büyük" ifadelerini kullandı.





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