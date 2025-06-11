Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı başladı

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı, 29 ülkeden 224 sporcunun katılımıyla başladı; final heyecanı 15 Haziran'da yaşanacak.

calendar 11 Haziran 2025 13:47 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 14:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı başladı
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Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı, Türkiye-Yeni Zelanda karşılaşmasıyla başladı.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ilk gün açılış maçında kadınlarda Türkiye ile Zelanda karşı karşıya geldi.

Turnuvanın ön eleme maçında milli oyuncular Su Simdim-Merve Nezir ikilisinden oluşan Türkiye, Yeni Zelanda'dan Shaunna Polley-Oliva Macdonald çiftiyle karşılaştı. Türkiye, Yeni Zelanda karşısında 21-12 ve 21-9'luk setlerle maçı 2-0 kaybetti.

29 ülkeden 112 takım ve 224 sporcunun katıldığı organizasyonda, ön elemeleri geçen 8 erkek ve 8 kadın takım ana tabloda mücadele etme hakkı kazanacak. Ana tabloda ise kadınlarda ve erkeklerde 32'şer ekip yer alacak.

Turnuvada 14 Haziran'da çeyrek final ve yarı final, 15 Haziran'da ise final maçları yapılacak.


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