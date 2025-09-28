Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye 4 madalya

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular, erkekler W1 takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.Gwangju kentindeki organizasyonda Nihat Türkmenoğlu ile Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımı, çeyrek finalde İtalya'yı 139-138, yarı finalde de Tayland'ı 143-137 yenerek finale yükseldi.Finalde Çin'e 143-133 mağlup olan milli takım, şampiyonayı gümüş madalyayla noktaladı.Türkiye, 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nı 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.Milliler, makaralı yay kategorisinde 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmıştı.Makaralı yayda Öznur Cüre Girdi ile Büşra Fatma Ün'den oluşan kadın milli takımı altın, Öznur Cüre Girdi ile Kenan Babaoğlu'nun yer aldığı karışık milli takımı ise gümüş madalya aldı.Bireyselde ikinci olan milli okçu Öznur Cüre Girdi, Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.