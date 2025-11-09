09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-019'
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
0-015'
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
0-032'
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
16:30
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
16:00
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
16:00
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
0-056'
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
0-453'
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Dünya Kürek Federasyonu Başkan Rolland: "Antalya'daki organizasyondan çok memnunuz"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası devam ediyor. Etkinlikte konuşan Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean-Christophe Rolland, organizasyondan memnun olduğunu belirterek, "Harika bir organizasyon geçiriyoruz. Antalya'daki organizasyondan çok memnunuz. Öncelikle yarışan sporcular, tüm katılımcılar ve buradaki mevcut olanaklar çok iyi" dedi.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Dünya Kürek Federasyonu Başkan Rolland: 'Antalya'daki organizasyondan çok memnunuz'
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliği desteğiyle Dünya Kürek Federasyonu ve Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen, 52 ülkeden 680 sporcunun katıldığı 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonada 680 sporcu 9 kategoride kürek çekerken; Irak, Tayland, Paraguay, Amerikan Samoası, Bulgaristan, Özbekistan, El Salvador, Gürcistan, Kuveyt ve Meksika gibi ülkeler organizasyona ilk kez katıldı.

Şampiyonada 3'üncü günün sonunda U19 karma iki çifte kategorisinde Avusturya'dan Nikolas Roidmayer ve Caroline Schwendinger, U19 Kadınlar Tek Çifte kategorisinde Fransa'dan Lou Phillipe, U19 Erkekler Tek Çifte kategorisinde İspanya'dan Ignacio Ramon- Borja Garcia, U19 Kadınlar İki Çifte kategorisinde Almanya'dan Mia Tetiwa ve Selma Lotte Ritter, U19 Erkekler İki Çifte kategorisinde Almanya'dan Julius Schueller ve Julius Bluemel dünya şampiyonluğunu kazandı. U19 Erkekler İki Çifte kategorisinde yarışan Türk sporcular Ahmet Ofluoğlu ve Oğuz Kekeç 4'üncü oldu.

Şampiyona, bugün 4 kategoride yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.


'ORGANİZASYONDAN ÇOK MEMNUNUZ'

DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean- Christophe Rolland, organizasyondan çok memnun olduklarını belirterek, "Harika bir organizasyon geçiriyoruz. Antalya'daki organizasyondan çok memnunuz. Öncelikle yarışan sporcular, tüm katılımcılar ve organizasyonun için buradaki mevcut olanaklar çok iyi. Burada, en iyi imkanlara sahibiz. Umarım yakın zamanda tekrar buraya farklı organizasyonlar için geri geliriz. Buradaki yarışlarda çok iyi katılım sayısı yakaladık. Tabi ki yeni bir disiplin olması ve olimpik programa alınması bunda etkili oldu. Dolayısıyla bu yarışlarda atletlerin de performanslarını görmüş olacağız. Fantastik bir yarış geçiriyoruz ve final yarışlarını bekliyoruz. Bu güzel imkanlar sayesinde kürek sporunun tanıtımını da yapıyor oluyoruz. Kürek sporcuları ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Şampiyonanın her aşaması adına memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

SAHİL SÜRAT BRANŞI OLİMPİYATLARDA YER ALACAK

Klasik kürek yarışlarının olimpik bir mücadelenin parçası olduğunu, ancak sahil sürat yarışlarının ilk defa 2028'de Los Angeles'ta olimpiyatlarda yer almasının önemli olduğunu kaydeden Başkan Rolland, "Sahil sürat branşı ile daha fazla ülke ve geniş kitlelere ulaşmak, daha fazla kürek sporcusuna sahip olmamız adına önemli. Çünkü, sahil sürat formatı, klasik kürek disiplininden daha farklı. Dünya Kürek Federasyonu olarak kürek camiasının büyümesi, yeni nesillerin ve yeni sporcuların kürek sporunda buluşması temel stratejimiz" diye konuştu. 

1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Konyaspor 12 4 3 5 18 18 15
9 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 1 2 9 10 23 5
