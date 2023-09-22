Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın 2 kota

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda 1 altın madalya ve 2 olimpiyat kotası elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın 2 kota
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22 Eylül 2023 01:10
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde müsabakalar tamamlandı.

Başkent Belgrad'da yapılan organizasyonda Türkiye, kadınlar kategorisinde 1 altın madalya ve 2 olimpiyat kotası aldı.

68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti. 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alan Buse, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar 50 kiloda bronz madalya maçını kaybeden ancak Kolombiyalı Alisson Cardozo ile karşılaştığı olimpiyat kota müsabakasını kazanarak ilk 5'e giren Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024 kotası elde etti.

Organizasyonda kadınlar takım sıralamasında, 10 sıkletin 6'sında dünya şampiyonu çıkaran Japonya, 195 puanla zirvede yer aldı. ABD 135 puanla ikinci, Moğolistan 80 puanla üçüncü oldu.

Türkiye, erkekler serbest stilde 2 bronz madalya ve 2 olimpiyat kotası elde etmişti.

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