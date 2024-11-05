Dünya 2'ncisi milli boksör Pınar Benek'e Şırnak'ta görkemli karşılama

Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen milli sporcu Pınar Benek için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Dünya 2'ncisi milli boksör Pınar Benek'e Şırnak'ta görkemli karşılama
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05 Kasım 2024 23:36
Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası final müsabakasında Çinli rakibine yenilip gümüş madalya ile dünya 2'ncisi olan milli boksör Pınar Benek, Şırnak Havalimanı'nda görkemli bir tören ile karşılandı.

Karadağ'ın Budva kentinde 20 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Pınar Benek, Çinli rakibi Wang MIQ'a yenilerek Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi oldu. Büyük bir başarıya imza atan milli sporcu Pınar Benek ve antrenörü Rıdvan Budak, şampiyona dönüşü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda görkemli bir tören ile karşılandı. Karşılama törenine Vali Birol Ekici, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdurrahim Alkış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetler Müdürü Nihat Avcı, Pınar Benek'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Birol Ekici tarafından çiçeklerle karşılan dünya şampiyonu milli sporcu Pınar Benek, daha sonra yüzlerce araç konvoyu eşliğinde önce Cizre'den geçerek memleketi Uludere'ye gitti.

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